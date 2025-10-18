Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。防水性能に優れたポータブルスピーカーが増えつつある昨今。自宅のお風呂やキッチン、キャンプ地など活躍するシーンが広がりました。しかし、スペースが狭くて置き場所がなかったり、グラグラと不安定な場所に置くことになってしまうことありませんか。壁などにカチッと固定して、気軽に