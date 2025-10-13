大阪・関西万博（大阪・夢洲）がきょう13日、閉幕した。コブクロがテーマソング「この地球の続きを」を熱唱し、184日間の幕が閉じた。【動画】すごい…万博閉幕日にミャクミャクが夜空からメッセージ大阪ヘルスケアパビリオンで「クロージングイベント」が行われた。午後8時15分から開催された「グランドフィナーレOSAKA『新しいミライへ』」にはコブクロ黒田俊介小渕健太郎）、吉村洋文大阪府知事、横山英幸大阪市長が登