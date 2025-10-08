記事のポイント 「スニーカーブーム終焉」と言われるなかでも、主要ブランドが再びスニーカーを重視している。プラダやプーマなどがランウェイやコラボで新モデルを発表し、文化的、経済的価値を再定義している。 価格戦略やコラボ拡大により、スニーカーがハイブランドの新たな顧客接点として機能している。 2010年代後半から2020年代初頭にかけてのスニーカーブームのあと、ファッション業界はレザーのオックスフォードやローフ