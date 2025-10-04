倉敷市有城の高台に防災機能を備えた新しい公園「倉敷ふれあいの丘公園」が4日オープンしました。 老朽化などで2020年に閉鎖した「山陽ハイツ」の跡地に倉敷市が整備しました。災害時には約750台の車を停められる他、大型遊具が置かれた広場にはヘリコプターが離着陸できます。 記念式典で、倉敷市の伊東香織市長は「丘公園の名前の通り高台にあり、いざという時はすぐに逃げ込める。多目的に使える場所として