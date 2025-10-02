Åß¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤òÆÃÊÌ¤ËºÌ¤ë¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¯¥é¥·¥¨¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Üー¥Æ HIMAWARI¡×¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥é¥ó¥¿¥ó¥Ê¥¤¥È¤Î¹á¤ê¡×¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¤¬2025Ç¯11·î14Æü(¶â)¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åß¤ÎÌë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥é¥ó¥¿¥ó¤ä²Ö²Ð¤Î²¹¤«¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤Ç¡¢´¥Áç¤·¤¬¤Á¤Êµ¨Àá¤ÎÈ±¤ò¥Ä¥ä¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¿´¤Þ¤Ç¤Û¤°¤¹¤Ò¤È