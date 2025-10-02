ファミリーマートは10月1日より、「#大谷選手ファミマおむすび割〜延長戦〜」を実施する。#大谷選手ファミマおむすび割〜延長戦〜○「#大谷選手ファミマおむすび割」延長戦が決定同社では、おむすびアンバサダーに就任した大谷翔平選手との共同プロジェクト「大谷おむすびプロジェクト」を展開しており、第1弾として、9月29日まで大谷選手が試合で活躍するとおむすびが割引になる「#大谷選手ファミマおむすび割」を実施した。大谷