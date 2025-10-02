「窮地に追い込まれた時こそ真価が問われる」というが、今の渋野日向子（26）がそうだ。【梅ちゃんのツアー漫遊記】私のスケジュールを大公開…やっぱりゴルフが好きでなければ続けられませんポイントランキング（PR）は102位と低迷し、来週からのアジアシリーズ4大会の出場枠に入れず、来季のシード権を手放す危機にある。アジアシリーズの「キャンセル待ち」でお呼びがかからなければ、1日に開幕する「ロッテ選手権」（米ハ