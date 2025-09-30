マンシーが復帰を示唆ドジャースのマックス・マンシー内野手は29日（日本時間30日）、レッズとのワイルドカードシリーズ前日の取材に応じ、初戦から出場する予定であることを明かした。SNSでは主砲の復帰に「マンシー初戦から戻ってこられるのはデカい！」「準備万端なのでっか！頼むぞ」と期待する声が寄せられた。マンシーは今季、右脇腹の痛みなどで離脱もあり100試合の出場にとどまった。それでも19本塁打67打点、OPS.84