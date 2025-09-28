人間は性別に関するさまざまなステレオタイプや偏見を持っており、それが他人の評価に影響していることが知られています。「哲学の教員」の性別が学生による評価に及ぼす影響を調べたイタリアの研究では、たとえまったく同じ内容の講義であっても、教員の性別によって評価が異なってしまうという結果が示されました。The boys’ club: gender biases in students’ evaluations of their philosophy professors: Philosophical Psy