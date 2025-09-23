TWICEのナヨンがブランドミューズを務める新カラコンブランド「eyestar」が、9月22日より全国のドン・キホーテやオンラインストアで発売スタート！この新しいカラコンは、まるでガラス玉のように透明感とツヤのある瞳を実現します。全6色のラインナップに加え、ナヨン誕生日を記念したプレゼントキャンペーンも開催中です。輝く瞳を手に入れて、ナヨンのようなアイドル級の魅力を引き出しましょう♡