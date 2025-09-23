ナヨンがミューズ！新カラコンブランド『eyestar』登場♡

TWICEのナヨンがブランドミューズを務める新カラコンブランド「eyestar」が、9月22日より全国のドン・キホーテやオンラインストアで発売スタート！この新しいカラコンは、まるでガラス玉のように透明感とツヤのある瞳を実現します。全6色のラインナップに加え、ナヨン誕生日を記念したプレゼントキャンペーンも開催中です。輝く瞳を手に入れて、ナヨンのようなアイドル級の魅力を引き出しましょう♡

ナヨン監修の『eyestar』、全6色で登場

「eyestar」は、ナヨンがミューズとしてプロデュースした新カラコンブランドです。全3シリーズ、計6色がラインナップされており、それぞれに異なる特徴があります。

ナチュラルでありながら、圧倒的な輝きを持つ『デイグロー』、華やかな目元を演出する『スターフレア』、上品な立体感を与える『アイコニック』。

全てのレンズが光を取り込む設計で、目元に魅力的なツヤと立体感を与えます。

ナヨン誕生日記念！全色プレゼントキャンペーン

「eyestar」のデビューを記念し、ナヨンの誕生日（9月22日）を祝う特別なキャンペーンも開催！

公式Xアカウントをフォローし、対象投稿をいいね＆リポストすると、ラインナップ6色全色（1day10枚入×各色1箱）が抽選で30名にプレゼントされます。

さらに引用リポストで「気になるカラー」をコメントすると、当選確率がアップするチャンスも！ぜひこの機会にナヨン監修のカラコンを手に入れましょう♪

『eyestar』新カラコンで輝く瞳を手に入れよう

新しいカラコン「eyestar」は、瞳に圧倒的な輝きを与え、ナヨンのような魅力的な目元を作り出します。

ナチュラルでありながら主役級の瞳を作り上げるこのカラコンは、どんなシーンでも注目されること間違いなし。

さらに、現在実施中のキャンペーンでは、サイン入りオフショットトレカや、数量限定のカードケースも手に入れるチャンスが！ぜひ、アイスターのカラコンであなたの瞳に輝きを与えてみて。

ナヨンと一緒に輝く瞳を手に入れよう



「eyestar」の新カラコンが登場し、ナヨンがミューズを務めるブランドとして注目を集めています。全6色、ナチュラルでありながら目元に輝きと立体感を与えてくれるアイスター。

さらに、誕生日を記念したプレゼントキャンペーンも開催中！今すぐオンラインストアやドン・キホーテでチェックして、ナヨンのような輝く瞳を手に入れましょう♡