µ¤¾ÝÄ£¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÀÐ¼í¡¢¶õÃÎ¡¢¸å»ÖÃÏÊý¤ÈÃÀ¿¶¡¢Æü¹âÃÏÊý¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÍ½Â¬¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Ûµ¤¾ÝÄ£¤ÎHPµ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢20ÆüÌëÃÙ¤¯¡Á21ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤ÆËÌ³¤Æ»¤ÎÀÐ¼í¡¢¶õÃÎ¡¢¸å»ÖÃÏÊý¤ÈÃÀ¿¶¡¢Æü¹âÃÏÊý¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç±«ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ê¤É¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë