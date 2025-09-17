ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > デヴィ夫人、自身の生前葬について報告「美しくて眠り姫かと」などの… デヴィ夫人 エンタメ・芸能ニュース スポーツ報知 デヴィ夫人、自身の生前葬について報告「美しくて眠り姫かと」などの声 2025年9月17日 11時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと デヴィ夫人が自身の生前葬を執り行ったことをInstagramで報告した ひつぎに入った自身のショットなどを公開し、投稿には驚きの声が上がった 「美しくて眠り姫かと思っちゃいました」「いつまでもお元気で」との声も 記事を読む おすすめ記事 85歳・デヴィ夫人、華やかな棺から登場 “生前葬”も「私108まで生きますから！」 2025年9月10日 15時32分 ハルウララが最後まで「塩対応ならぬ尻対応」、強情でわがままな余生…引き取り手が懐かしむ 2025年9月11日 8時29分 「まじびっくりした」デヴィ夫人、“生前葬”に賛否両論「これは不謹慎な気が」「ゴージャス過ぎる」 2025年9月16日 18時15分 ハルウララの地元アナ「勝っている実況したかった」…ファンや関係者から惜しむ声 2025年9月11日 13時59分 『明日はもっと、いい日になる』最終話 翼の成長＆蔵田とのバディに感動の声「最高のバディ」 2025年9月16日 6時0分