果実や木の実をテーマにした洋菓子ブランド「フランセ」から、この秋限定の特別メニューが登場します。表参道本店でしか味わえない新作「フランセ モンブラン」は、アルデッシュ産AOPシャテーニュを贅沢に使用し、パイやクリームとの調和を楽しめる大人の一品。さらに同日からは「フランセパニエ マロン」も販売開始。秋のティータイムを彩る2つのスイーツに注目です♡ 表参道本店限定