フランセ表参道本店限定♡秋を彩る「フランセ モンブラン」新登場

果実や木の実をテーマにした洋菓子ブランド「フランセ」から、この秋限定の特別メニューが登場します。表参道本店でしか味わえない新作「フランセ モンブラン」は、アルデッシュ産AOPシャテーニュを贅沢に使用し、パイやクリームとの調和を楽しめる大人の一品。さらに同日からは「フランセパニエ マロン」も販売開始。秋のティータイムを彩る2つのスイーツに注目です♡

表参道本店限定！贅沢モンブラン

2025年9月16日(火)から期間限定で発売される「フランセ モンブラン」（1個1,000円・税込/セット1,650円・税込）は、フランス栗の名産地アルデッシュ産AOPシャテーニュを使った濃厚なマロンクリームが主役。

北海道産生乳のマスカルポーネやカスタード、生クリームをブレンドしたなめらかなクリームと、こだわりのパイ生地が織りなす贅沢な味わい。洋酒がほんのり香る大人のスイーツです。

秋の味覚を楽しむパニエマロン

同日発売の「フランセパニエ マロン」（1個850円・税込）は、人気の「フランセパニエ」を秋仕様にアレンジした限定スイーツ。

マロンペーストとマロン砂糖漬けを練り込み、粒感と香りを引き立てたクリームをサクサクのパイで包み込みました。表参道本店限定のため、カフェで味わうのはもちろん、手土産にもぴったり。

秋だけの贅沢な味わいをぜひ堪能してみてください。

秋スイーツで過ごす特別な時間

表参道本店でしか楽しめない「フランセ モンブラン」と「フランセパニエ マロン」は、秋のひとときを特別に彩る限定スイーツ。

栗の香りと濃厚なクリーム、サクサクのパイが織りなす味わいは、頑張った自分へのご褒美にも、大切な人とのおでかけにもぴったりです♡

心まで満たされる季節限定の味覚を、ぜひこの機会に体験してみてください。