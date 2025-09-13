ドクターマーチンの新作“THE ANISTONE”コレクションが、2025年9月12日(金)より全国のショップと公式オンラインで発売開始♡ 90年代アーカイブをモダンにアップデートしたバイカーブーツは、LOWカットのHARNESS、HI、ニーハイの3シルエット。ブラック・オイルドブラウン・スエードサバンナタンの3色展開で、履き心地抜群のバウンシングソールとバックルデザインが秋