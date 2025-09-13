ドクターマーチン新作“THE ANISTONE”バイカーブーツが登場

ドクターマーチンの新作“THE ANISTONE”コレクションが、2025年9月12日(金)より全国のショップと公式オンラインで発売開始♡ 90年代アーカイブをモダンにアップデートしたバイカーブーツは、LOWカットのHARNESS、HI、ニーハイの3シルエット。ブラック・オイルドブラウン・スエードサバンナタンの3色展開で、履き心地抜群のバウンシングソールとバックルデザインが秋の足元を力強く演出♪

90年代アーカイブをモダンに再解釈



“THE ANISTONE”コレクションは、タフでハードな90年代バイカーブーツに現代的な遊び心をプラス。

HIとHARNESSはユニセックスサイズで、サブカルチャーのスピリットを感じながら、自分らしい秋のスタイルを楽しめます。

バックルやベルト、リングのハードウェアがアクセントとなり、足元を存在感のある印象に仕上げます♡

履き心地と耐久性を両立した3色展開



HI

ブラックの光沢感、オイルドブラウンのラギットな風合い、スエードサバンナタンの柔らかさ。どの素材も耐久性に優れ、経年変化も楽しめます。

サイズ：UK3（22cm）- UK11（30cm）

カラー：DARK BROWN/BURNISHED/WAXY PULL UP WP

HARNESS

サイズ：UK3（22cm）- UK11（30cm）

カラー：DARK BROWN/CRAZY HORSE

ニーハイ

独自製法のAirWairバウンシングソールで、歩きやすさと動きやすさも抜群です。HI\40,700（税込）、HARNESS\36,300（税込）、ニーハイ\49,500（税込）で展開。

サイズ：UK3（22cm）- UK6（25cm）

カラー：DARK BROWN/CRAZY HORSE

シーンに合わせた3シルエットラインナップ



“THE ANISTONE”は、LOWカットのHARNESS、HI、KNEE HIGHの3シルエットを用意。

カジュアルからフェス、秋のストリートコーデまで幅広く活躍♡ どのシルエットも存在感のあるデザインで、コーディネートに遊び心をプラスします。

公式オンラインショップでも購入可能で、自宅でゆっくりサイズ選びも楽しめます。

ドクターマーチン新作“THE ANISTONE”で秋の足元を彩ろう

2025年9月12日(金)より発売のドクターマーチン新作“THE ANISTONE”は、ブラック、オイルドブラウン、スエードサバンナタンの3色展開♡

HI\40,700（税込）、HARNESS\36,300（税込）、KNEE HIGH\49,500（税込）で、耐久性と履き心地を両立。

90年代のアーカイブにモダンな遊び心を加えたデザインで、自分らしい秋のスタイルを思いっきり楽しめます♪