カリフォルニア州サニーベールに本社を置くセキュリティ企業・Proofpointの研究者が、今年5月以降増加している情報窃盗型マルウェア「Stealerium」の調査結果を報告しました。StealeriumはGitHubで公開されているオープンソースのマルウェアで、詐欺メールを介して被害者のPCに侵入し、パスワードやカード情報のほか「ポルノ」などのキーワードに反応してPCの画面およびウェブカメラの映像を取得する特徴があります。Not Safe for