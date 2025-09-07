警視庁サイバー犯罪対策課が乗っ取り犯を逮捕お笑いコンビ『アインシュタイン』の稲田直樹（40）が9月5日、Xを更新した。〈先程警察から発表がありましたが、僕のSNSを乗っ取っていた犯人が警察に逮捕されました。今回の件はセキュリティ管理を十分にできていなかったことも原因のひとつだと感じています。その為、色んな方に被害が及んでご迷惑をお掛けしてしまいました。そして沢山の方に不安な思いをさせてしまった事を本当に申