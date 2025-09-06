不動産を取得した際、必要な額の税金をおさめていなかった疑惑が浮上していたイギリスの副首相が5日、辞任しました。支持率が低迷するスターマー政権にとっては大きな打撃です。イギリスのアンジェラ・レイナー副首相が5日、辞任を表明しました。イギリスBBCによりますと、レイナー副首相は5月にイギリス南部に住宅を購入した際、「別宅」ではなく「主な居住地」として申請したことで、4万ポンド、日本円にしておよそ800万円の印紙