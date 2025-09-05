長く愛される「アイスの実」から、ヘルシー志向の方にぴったりな新作が登場します。江崎グリコとウェルネスブランド「GREEN SPOON」がコラボした「アイスの実＜アサイーボウル＞」は、人気スムージーをヒントに開発されたひとくちジェラート。甘酸っぱいアサイーに果肉やシードの食感を加え、後口すっきりと仕上げた特別な味わいです。 GREEN SPOONとコラボした特別フレーバ