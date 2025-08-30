涙袋メイクの第一人者ウォン・ジョンヨ氏が手掛ける「ウォンジョンヨ」から、国民的人気キャラクター「ちびまる子ちゃん」との初コラボアイテムが登場します。9月19日（金）より数量限定で全国発売。薬用シートパックからベースメイク、リップティントまで人気4アイテムがレトロ可愛い限定パッケージに♡メイクするたびにほっと癒されるような遊び心の詰まったラインナップを、ひとつずつご紹介しま