富山・黒部市で、当時高校生だった娘に性的暴行を加えた罪に問われている父親の裁判で、検察は父親に対し懲役8年を求刑しました。準強姦の罪に問われているのは、黒部市の元会社役員・大門広治被告（54）です。大門被告は2016年8月ごろ、当時高校2年生だった娘の福山里帆さんに対して、抵抗できない状態と知りながら性的暴行を加えたとされています。これまでの裁判で大門被告は「抵抗できない状態ではなかった」などと、無罪を主