ドジャースの大谷翔平【写真：ロイター】THE ANSWER

大谷翔平の「仕返し」裏側 ヤジを飛ばした男性が明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャース大谷翔平が24日のパドレス戦で、45号ソロを放った
  • 野次を飛ばしていたパドレスファンとハイタッチし、見事な仕返しが話題に
  • 試合後にも交流が続いていたが、当該のファンが裏側を明かしている
記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    ソフトバンク連覇へ　勝負の9月に柳田悠岐が帰ってくる!! 2025年8月26日 6時0分
  • 日本ハム・新庄監督
    【日本ハム】首位攻防３連勝の新庄監督「前回の借りをきっちり選手たちが返してくれた。感謝しかない」 2025年8月24日 18時42分
  • （左から）巨人・吉川尚輝選手、浅野翔吾選手、増田陸選手、Ｅ．ヘルナンデス選手
    【巨人】4選手を入れ替え　吉川尚輝＆浅野翔吾が再昇格　増田陸とヘルナンデスを抹消 2025年8月22日 16時12分
  • 　８回の攻撃を終え、選手交代を告げる新井監督（撮影・市尻達拡）
    ５位転落の広島　悪送球の坂倉に新井監督「苦しいと思うけど、思い切ってやってくれたら」 2025年8月23日 22時28分
  • 約11年間在籍したマドリーを退団した中井。(C)Mutsu FOTOGRAFIA
    「意外な道を歩む」世界的強豪を退団→５部移籍の“日本の宝石”に海外注目「『マドリーの有望株』という華やかなレッテルを剥がされ…」 2025年8月25日 4時57分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 平野紫耀「挨拶しない先輩」波紋
    2. 2. 藤本アナ結婚 めざましで生発表
    3. 3. 木村が不仲説俳優に怒りか 騒然
    4. 4. 枕に「110 625」監禁女性のSOS
    5. 5. 露で拷問? 遺体に隠せぬ痕多数
    6. 6. 蚊の10倍?「スケベ虫」に注意
    7. 7. クマに追いかけられた中学生　自転車と荷物を置き、走って逃げる（山形・河北町）
    8. 8. 鳥羽氏の店が閉業へ SNS冷めた声
    9. 9. クマ駆除に苦情「これ誰が?」
    10. 10. MC不在「夜ふかし」が異例の事態
    1. 11. 広瀬すず 松下洸平へ失礼発言か
    2. 12. 神戸刺殺 3年前に「成功体験」か
    3. 13. 自転車のルール変更 反則金も
    4. 14. 米国人 関税仕組みに気づいたか
    5. 15. 「若者のMBTIは宗教」マツコ苦言
    6. 16. 「WBC独占生配信」対し声明発表
    7. 17. 六本木で人類史上初 2人持ち帰る
    8. 18. 300万円で「岩田剛典似」に激変
    9. 19. 生徒の裸撮影か 中学教諭を逮捕
    10. 20. 主演を降板「今までにない憤り」
    1. 1. 露で拷問? 遺体に隠せぬ痕多数
    2. 2. 蚊の10倍?「スケベ虫」に注意
    3. 3. クマに追いかけられた中学生　自転車と荷物を置き、走って逃げる（山形・河北町）
    4. 4. 神戸刺殺 3年前に「成功体験」か
    5. 5. 自転車のルール変更 反則金も
    6. 6. 米国人 関税仕組みに気づいたか
    7. 7. 生徒の裸撮影か 中学教諭を逮捕
    8. 8. 冷やし中華 メニューから消える?
    9. 9. 従業員を襲撃「すべて終わりに」
    10. 10. 国宝級イケメン 野村周平と明暗
    1. 11. 【速報】幼い子ども3人を自宅に置き去り「友人と飲食しに行っていた」30歳母親を逮捕　北海道
    2. 12. マック騒動 黒幕は中国系新社長?
    3. 13. ガソリン減税なのに「増税」議論
    4. 14. 「違反BBQ」全国各地で横行
    5. 15. 突然帰省 息子家の非常識に疲弊
    6. 16. 豊臣秀吉の頭部まるごとなくなる
    7. 17. 親族から10年間虐待「死にたい」
    8. 18. 万博足止め 1000人は徒歩で脱出
    9. 19. あおるセダン車→チャリ男が逆襲
    10. 20. 田村淳 クルド人問題に再度釈明
    1. 1. クマ駆除に苦情「これ誰が?」
    2. 2. 迷惑カップルが喧嘩 涙の結末
    3. 3. うつ病の人に言ってはダメな言葉
    4. 4. エアコンの自動は節電? 検証
    5. 5. 日本国籍を取らない外国人の本音
    6. 6. 生活保護に頼った高齢者らの後悔
    7. 7. 黄ばんだT 真っ白に復活する裏技
    8. 8. 国道の119カ所 陥没する恐れ
    9. 9. 激臭対策 逆効果を心配する声も
    10. 10. ジャングリア 県民は期待捨てず?
    1. 11. 撮り鉄集団 万博で複数の悪行か
    2. 12. 患者からの罵倒「ペイハラ問題」
    3. 13. モペット乗り「無法者じゃない」
    4. 14. 伊東市長 コメ欄解放で賛否殺到
    5. 15. 望まない妊娠 ほぼ年子で6人出産
    6. 16. 起業外国人向け「経営・管理ビザ」、要件３０００万円以上に引き上げへ…制度趣旨外れた中国人らの流入抑制する狙い
    7. 17. 「再生の道」参政党との大きな差
    8. 18. 志願者数が1位に「意外な大学」
    9. 19. 小泉農相、自民内の総裁選前倒し論をけん制
    10. 20. 低レベル 神谷代表の質問に呆れ
    1. 1. 枕に「110 625」監禁女性のSOS
    2. 2. 複数で絡み合って…英番組物議
    3. 3. 海外で中国人が注意書き SNS注目
    4. 4. 択捉島でロシア人旅行者10人不明
    5. 5. 日本人2人 台湾から強制退去
    6. 6. トランプ氏「韓国が残忍な急襲」
    7. 7. 韓国アイドルがファンから性被害
    8. 8. 配信中フランス人死亡 怒りの声
    9. 9. 香港の映画館で「鬼滅の刃」盗撮を目撃！スタッフの対応に批判も―香港メディア
    10. 10. 中国のEV電池「全然売れない」
    1. 11. トランプ氏 1対6で対立した構図
    2. 12. 国連で存在感が増している背景
    3. 13. 露が戦争やめない場合 重大結果
    4. 14. 中山大学が「距離測定」で成功
    5. 15. 北朝鮮副部長 李在明氏を名指し
    6. 16. 台湾人作家「鬼滅の刃」に警告
    7. 17. HYBE傘下レーベル 代表取締役に
    8. 18. 核施設警備兵 憧れのポストに
    9. 19. セーヌ川から腐敗した4体の遺体
    10. 20. 東欧スロバキアでヒグマ調査　被害頻発、頭数把握で対策
    1. 1. 米向け郵便 一部引き受け停止へ
    2. 2. 家が排泄物まみれ R-1王者の日常
    3. 3. 生保大手4社 営業での出向廃止へ
    4. 4. ガソリン減税代替案に 激怒&絶望
    5. 5. 性交シーンを同意なしに決行 仏
    6. 6. 52歳父「月10万投げ銭」の末路
    7. 7. 国民置き去り 車利用者に新税か
    8. 8. X社 AppleとオープンAIを提訴
    9. 9. ユニクロとコラボ ラブブ快進撃
    10. 10. 腎臓を自力で元気にする方法
    1. 11. 正社員登用も初日で「辞めたい」
    2. 12. 「溺れればいい」ユニクロの考え
    3. 13. 9つの資格に独学合格 やる気残し
    4. 14. 33歳が資格取得を決意 思わぬ壁
    5. 15. NTTデータ 日本最大規模のIT企業
    6. 16. 東証Pが続々急伸 好材料が続々
    7. 17. 江東区湾岸タワマンを売却した訳
    8. 18. 梅田ダンジョンに潜入 潜入
    9. 19. 42歳で「資産4500万円達成」裏側
    10. 20. フリード購入者 意外な年代構成
    1. 1. 「静かな退職」の考え方 7割共感
    2. 2. 「まるでスマホ」周辺機器を購入
    3. 3. UQモバイル 11月から値上げへ
    4. 4. LINE「メンバーいません」の真相
    5. 5. チャンピオンがAmazonで59%OFFに
    6. 6. Amazon 新端末にAndroid搭載か
    7. 7. シャークニンジャ 新モデル発表
    8. 8. iPhone 17 新純正ケースのウワサ
    9. 9. Anker USB急速充電器の新製品
    10. 10. 高い撥水力が手軽に 15%オフも
    1. 11. 無印「チョコようかん」が品薄
    2. 12. 「いいかも地方暮らし」の魅力
    3. 13. 米NVIDIA 最新ドライバを提供
    4. 14. 独でウイスキーを試飲 第一印象
    5. 15. 「生徒手帳で禁止していなくても学校はAIでカンニングした生徒を罰してもよい」と裁判所が判決を下す
    6. 16. UGREEN 最新バッテリーがお得
    7. 17. AI関連の話題 増加に驚く声
    8. 18. お経流れる「ブッダマシーン」
    9. 19. シンガポール独立60周年記念ナショナルデー！シンガポールパビリオン【大阪・関西万博】
    10. 20. AIを介した新しい「調べる」とは
    1. 1. 「WBC独占生配信」対し声明発表
    2. 2. 前代未聞 失格の陸上選手が優勝
    3. 3. ザギトワ 激変した姿に賛否両論
    4. 4. ネットフリックス WBC独占配信へ
    5. 5. 腕細すぎ 元木大介氏へ心配の声
    6. 6. 大谷の頂点の終わりか 異変数々
    7. 7. 新庄氏 異例の「珍要求」を懇願
    8. 8. 大谷ユニ着た元アイドルに 凄ッ
    9. 9. 来てたんかよ 女優がエスコンに
    10. 10. 山梨学院の152キロ右腕 損傷
    1. 11. ヤジ男性 大谷の仕返しの裏告白
    2. 12. 米ネトフリ WBC放送権を獲得へ
    3. 13. 大谷の45号が生んだ歴史的偉業
    4. 14. 2026年WBC 地上波で見られない?
    5. 15. 即日昇格も…加入後10日で戦力外
    6. 16. 巨人が近本獲得へ 総額30億円か
    7. 17. 町田ゼルビア「強さ本物」の声
    8. 18. 佐藤輝明が「異次元」のHR王へ
    9. 19. 大谷HR量産 MLB史上3度目の事態
    10. 20. 女子バレー 大会連覇に暗雲か
    1. 1. 平野紫耀「挨拶しない先輩」波紋
    2. 2. 藤本アナ結婚 めざましで生発表
    3. 3. 木村が不仲説俳優に怒りか 騒然
    4. 4. 鳥羽氏の店が閉業へ SNS冷めた声
    5. 5. MC不在「夜ふかし」が異例の事態
    6. 6. 広瀬すず 松下洸平へ失礼発言か
    7. 7. 「若者のMBTIは宗教」マツコ苦言
    8. 8. 六本木で人類史上初 2人持ち帰る
    9. 9. 300万円で「岩田剛典似」に激変
    10. 10. サザエさんに紀香&愛之助 疑問
    1. 11. 主演を降板「今までにない憤り」
    2. 12. 佳子さま服 ミャクミャク感ある
    3. 13. クリス・ハート声明 元妻が反論
    4. 14. 14年前の「恐怖投稿」山内に批判
    5. 15. フジ・藤本万梨乃アナが結婚へ
    6. 16. 暴力団幹部 カステラ屋恫喝の訳
    7. 17. 44歳人気芸人 刺されて救急搬送
    8. 18. キムタクの神対応 粗品かみつき
    9. 19. 現役ママ 辻希美にモヤモヤする
    10. 20. 育ちが分かる…非常識な座り方
    1. 1. 外出NG…恥ずかしい部屋着の特徴
    2. 2. 茨城に“泊まれる体験型植物園”が誕生へ！　自然と触れ合う温浴施設やレストランも登場
    3. 3. GU 40・50代におすすめのシャツ
    4. 4. 発達障害の娘と朝からひと悶着
    5. 5. 40・50代にも合うユニクロパンツ
    6. 6. Switch2 供給が追いつかず販売
    7. 7. 好きすぎて悶絶する女性の行動
    8. 8. コレ買うべき 今話題の100均商品
    9. 9. 大葉大量消費 超簡単レシピ3選
    10. 10. Amazonでオムツがお得な裏ワザ
    1. 11. 毎朝ギャン泣きでバスに乗る息子。1か月後 → 母の知らない意外な『裏の顔』を知り、びっくり！
    2. 12. 義姉一家 日々に踏み込む距離感
    3. 13. 1000円とは思えぬしまむら新作
    4. 14. 秋田・男鹿「森長旅館」、有形文化財の土蔵をリノベーションした唯一無二の「蔵サウナ」
    5. 15. CANMAKE 話題のイチゴカラー再販
    6. 16. 美人で人脈もある 完璧上司
    7. 17. ビアパパが贈る贅沢な月見シュー
    8. 18. 1枚でサマ見え しまむら大本命
    9. 19. 夫の不倫 漫画「最低過ぎる」
    10. 20. 3COINS レジャーで使える商品