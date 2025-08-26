ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > ネットフリックス、2026年WBC全47試合を日本国内で独占配信へ スポーツニュース・トピックス ワールド・ベースボール・クラシック Netflix スポニチアネックス ネットフリックス、2026年WBC全47試合を日本国内で独占配信へ 2025年8月26日 7時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC） ネットフリックスが日本国内で独占配信すると発表した 過去5大会で放送をしてきたテレビの地上波では見られないこととなった 記事を読む おすすめ記事 Netflix9月配信ラインナップ発表「今際の国のアリス」シーズン3・「赤羽骨子のボディガード」など 2025年8月22日 11時31分 『NARUTO -ナルト- 疾風伝』Netflixのアニメ視聴数が一位に 圧倒的な海外人気の背景は？ 2025年8月23日 6時55分 TRUMPシリーズ『はじめての繭期2025』YouTubeにて開催 『ヴェラキッカ』『LILIUM』も 2025年8月19日 14時55分 【独自】米ネトフリがWBC放送権獲得へ テレビの地上波中継は不透明 2025年8月25日 21時25分 ヤバイTシャツ屋さん、志摩スペイン村で3年連続貸し切りライブ開催決定 1.6万人動員の2025年公演も期間限定でYouTube配信 2025年8月19日 23時0分