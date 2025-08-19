「人生は複雑、だからスキンケアくらいシンプルに」という想いから誕生したSTEAMCREAM。独自のピュアスチーム製法で仕上げられた人気の保湿クリームに、秋の訪れを告げる「スチームクリーム キンモクセイ＆茶」が仲間入りします。天然精油のみで再現された甘く優雅な香りと、酒粕エキスやチャ種子油による潤いケアで、肌も心も満たされる特別なひとときをお届けします。 秋を纏うキンモクセイの香り 4