バンキシャ！に出演2021年東京五輪で銀メダルを獲得した清水希容さんが、日本テレビ系の報道番組「真相報道バンキシャ！」に出演したことを報告。現役時代とは違った雰囲気に驚きの声も上がった。東京五輪では空手の女子形銀メダルに輝くなど、気迫の演武を披露してきた清水さん。17日の番組に出演したことをインスタグラムで報告した。ホワイトのブラウス、ブラックのロングスカートを着用。黒のショートヘアで上品な装いだ