札幌・中央警察署は2025年8月18日、傷害の疑いで自称・医師の男（31）を逮捕したと発表しました。男は18日午前0時55分ごろ、札幌市中央区南8条西2丁目にあるホテルの前の路上で、ホテルの60代男性従業員を投げ飛ばし、顔を殴るなどの暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。18日午前1時前、男性従業員から「ホテル内に客ではない男が入ってきて、殴られたりした」と警察に通報がありました。警察によりますと、男には酒が