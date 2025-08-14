エンゼルス戦に「1番・投手」で投打同時出場【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間14日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地のエンゼルス戦に「1番・投手」で先発出場し、初回の右翼線三塁打で今季最長の12試合連続安打をマークした。ドジャース放送局スポーツネット・ロサンゼルスは大盛り上がりだった。初回、技巧派ヘンドリックスの甘く入ったチェンジアップを振り抜いて右翼線へ。二