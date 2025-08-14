下の階からの嫌がらせは、結衣さんの日常を完全に支配し始めていました。些細な物音にも過剰に反応し、深夜にまで及ぶその行為は、結衣さんの心身を蝕み、眠れない夜を強いるようになります。家族の生活は制限され、平穏な日々は遠い記憶となりつつありました。『新居で起きた騒音トラブル』第4話です。 下の階の住人、田中さんとのトラブルに悩まされている主人公・結衣さん。ある日の深夜0時頃、夫の健太さんがゴミ箱を少し動