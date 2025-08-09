◇パ・リーグ日本ハム1−4ソフトバンク（2025年8月9日みずほペイペイ）2位・日本ハムがソフトバンクとの首位攻防3連戦の初戦で敗れ、2ゲーム差に離された。1−4のスコア差以上の完敗に新庄監督は「ないね、今日は」とサバサバと振り返った。先発の加藤貴がピリッとせず、4回途中4失点で降板。打線も4安打10三振に抑えられた。「ないね、今日は。４安打で。作戦も使えないし。一週間はあまり点取れないと想像できている