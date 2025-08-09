バルセロナは8日、ドイツ代表GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンがラ・リーガへの医療報告書を処理するための承認に署名したと発表した。懲戒手続きが終了し、即時キャプテンとして復帰することも併せて伝えている。テア・シュテーゲンは先月末に腰椎を再手術。本人はSNSで約3か月の離脱と明かしていたが、クラブ側はそれ以上の期間を想定し、医療報告書をラ・リーガに提出する準備を進めていた。報告書の提出で4か月以