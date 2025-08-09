滋賀県の琵琶湖北部。手前右は高島市マキノ町の市街地＝2020年9日午前11時40分ごろ、滋賀県高島市安曇川町下小川の「近江白浜水泳場」沖合約30メートルの琵琶湖で「50代男性が1分半ほど沈み意識がない」と119番があった。県警高島署によると、会社員の男性（50）＝大阪府＝が意識不明の重体で病院に搬送された。署は遊泳中に溺れたとみて、詳しい状況を調べる。署によると、男性は家族や友人らと計6人で琵琶湖を訪れており、発