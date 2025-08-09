楽天グループが発表した２０２５年６月中間連結決算（国際会計基準）は、営業利益が６６億円の赤字（前年同期は５１６億円の赤字）だった。携帯電話事業の収益が改善し、赤字幅は縮小した。最終利益は１２４４億円の赤字（前年同期は７５９億円の赤字）となった。携帯事業では、自社回線を使ったサービスの契約数が６月末に８１７万件となり、前年同期から１２９万件増えた。税引き前利益に減価償却費などを加えた利益指標「Ｅ