航空自衛隊は、きょう午後0時半すぎに、茨城県沖で訓練中のF2戦闘機が墜落したと発表しました。墜落したF2戦闘機は、茨城県の百里基地に所属する機体で、搭乗員1人が緊急脱出したということです。脱出した搭乗員は病院に搬送され、生存が確認できているということです。現時点で船舶などへの被害は確認されていません。