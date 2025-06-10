家族だから助け合うのは当たり前」という言葉は、美しいものである一方、時として重くのしかかることがありますよね。血のつながりを理由に、一方的な要求を突きつけられたら、あなたならどうしますか？ 今回は、「家族」という関係に深く悩み、自分自身の人生を守るために大きな決断を下した女性のエピソードをご紹介します。私を金づるとしか思っていないの？「妹が大学進学を機に一人暮らしをすることになったのですが、母か