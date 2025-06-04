米大リーグ機構（ＭＬＢ）は３日（日本時間４日）、５月度の月間ＭＶＰを発表し、ナ・リーグはドジャース大谷翔平投手（３０）が選出された。大谷の月間ＭＶＰ受賞は昨年９月以来今季初で、通算６度目。日本人では野茂、伊良部、ダルビッシュが月間最優秀投手を２度受賞しているが、６度目の受賞は断トツだ。ア・リーグは１１本塁打を放ったヤンキースアーロン・ジャッジ外野手（３３）が選出された。４月１９日（日本時間