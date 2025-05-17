¡ÖÍÚ¤«¤Ê¤ë»³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡×¡ÎÃø¡Ï¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó1941Ç¯12·î¤ÎÆüËÜ³¤·³¤Ë¤è¤ë¿¿¼îÏÑ´ñ½±¹¶·â°Ê¹ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÎÆü·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼ýÍÆ½êÁ÷¤ê¡¢Å¨¹ñ¿Í°·¤¤¡¢Æü·Ï2À¤ÉôÂâ¤ÎÀïÆ®¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ÂÁê¤Ï¸ì¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¡£ËÜ½ñ¤¬ÆÃÉ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢4¿Í¤ÎÆü·Ï2À¤¤Î¸ý½ÒÎò»Ë»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢³Æ¿Í¤Î¸Ä¿ÍÅªÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ë¼«¸Ê¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿¤«¤ò¡¢ÈóÆü·Ï¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó