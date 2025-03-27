動画配信サービス「ふわっち」で「最上あい」を名乗り配信を行っていた佐藤愛里さんが2025年3月11日に東京都新宿区の路上で刺殺された事件をめぐり、女性の婚約者を名乗る男性が26日にYouTubeチャンネルを開設した。だが、動画は3月27午後には、「コミュニティ ガイドラインへの違反」を理由に削除されている。「今は生きようと思っています」事件をめぐっては、容疑者の男が最上さんに金銭を貸していたこと、男が返済を求める訴訟