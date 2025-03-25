¼«Å¾¼Ö¤ÎÈ³Â§¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¼«Å¾¼Ö¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ËÈ³Â§¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ 2024Ç¯11·î¤è¤êÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤Î²þÀµ¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ³Â§¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤Î¡Ö¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡×¤ä¡Ö¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¤¬È³Â§ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È³Â§¶¯²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ù»¡Ä£¤Î»ñÎÁ¡Ö¼«Å¾¼Ö´ØÏ¢»ö¸Î·ï¿ô¤Î¿ä°Ü¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢