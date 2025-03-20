移民の権利を訴える活動家ジャネット・ビスゲラさんは１７日、ＩＣＥに拘束された/Hyoung Chang/MediaNews Group/The Denver Post/Getty Images/File（ＣＮＮ）米国で証明書類を持たない移民としての苦境を訴えてきたメキシコ出身の女性が、コロラド州の勤務先で移民税関捜査局（?ＣＥ）に拘束された。ジャネット・ビスゲラさん（５３）は１７日、勤務していた州都デンバー付近の小売り大型店で、休憩中に拘束された。娘のルナバエ