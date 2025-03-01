北海道旭川市の観光名所として愛される「神居古潭」。ここでは昨年4月、SNSでのトラブルを発端に、女子高生が川に転落死させられる凄惨な事件が発生した──。【写真】「容姿と性格にギャップが……」小西被告の卒アル写真。他、内田被告と不倫相手だったX刑事の2ショットなども2月27日、殺人などの罪に問われている旭川市の無職・小西優花被告(20)の裁判員裁判が旭川地裁で始まった。小西被告は事件当時19歳で特定少年に該当