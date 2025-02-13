２児の母でタレントの優木まおみが１３日、都内で行われた「雲のやすらぎプレミアムマットレス２」の体験型発表会に出席。８月に家族でマレーシアに移住することについて語った。優木は１３年１月にヘアメークアーティストと結婚。１０歳と８歳の娘を授かっている。マレーシア移住の理由を「子供の教育を、日本じゃない国でも数年間とか体験してもらいたいなっていう気持ちとか、私自身もそういう憧れがあって。いつか海外