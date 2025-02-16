Î±³Ø¤â°Ü½»¤â¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¢¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÍ¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß¡Ê44¡Ë¤¬8·î¤«¤é¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ËËÜ³Ê°Ü½»¤¹¤ë¤ÈÏÃÂê¤À¡£¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛAKB¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¿Ê½Ð¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¡© ÆüËÜ¤«¤é¹ÔÅ·Í¥è½Æà¤é4¿Í¤¬¡ÖKLP48¡×¤Ë°ÜÀÒ¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤òÆüËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¹ñ¤Ç¤â¿ôÇ¯´Ö¤È¤«¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç¤Î²ñ¸«¤Ç¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿Í¥ÌÚ¤Ï3ºÐÇ¯¾å¤ÎÈþÍÆ»Õ¤È2013Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢10ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È8ºÐ¤Î¼¡½÷¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£¡Ö»ä¼«¿È¤â¤½¤¦