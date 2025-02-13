今年夏の参院選に向け、タレントの“デヴィ夫人”ことデヴィ・スカルノ氏が犬猫の愛護を訴えるワンイシュー政党「12（ワンニャン）平和党」を設立し、「ニャン・ワン・ニャン」に掛けた２月12日に都内で記者会見を開いた。御年85歳のデヴィ夫人は、人生の集大成として犬肉食禁止法の制定を国政で目指すと宣言。選挙戦略を練る参謀として、昨年夏の東京都知事選で石丸伸二氏のブームを起こした選挙プランナー・藤