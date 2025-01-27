フジテレビが27日に行った記者会見で、怒声や怒号が飛び交うようになった会見場で、質問に立った通販新聞記者の発言が注目された。【写真】「邪魔邪魔」フリー記者に一蹴されたフジテレビ会見の司会の男性会見開始から5時間が過ぎ、フリーランスの記者たちが港浩一社長や遠藤龍之介副会長に繰り返し、港社長が「私自身は…」と答えようとすると「違う！」「しっかりしろ」「当該女性も見てますよ」などと命令調で叱責し、数十分に