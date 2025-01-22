今回は、母親を家政婦扱いする反抗期の息子に、反撃を誓った話を紹介します。「なんで洗濯しねーんだよ！」「小学6年生の息子は反抗期なのか、本当に態度が悪いんです。この前も自分がちゃんと洗濯機に服を入れないのが悪いのに、『なんで洗濯しねーんだよ！』と逆ギレしてきて……。息子のお気に入りの服を洗濯しなかったのに怒ったようですが、毎日のように『自分で洗濯機に服を入れないと洗濯しない』と伝えているんですがね。