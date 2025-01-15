ロッテからポスティングシステムでＭＬＢ移籍を目指す佐々木朗希投手（２３）の移籍交渉が最終局面を迎えている。米報道によると、獲得に興味を示した２０球団からすでにドジャース、パドレス、ブルージェイズの３球団まで絞られた。名門のヤンキースも面談を行ったが、佐々木陣営から移籍の断りが入り、争奪戦から脱落した。２０１８年オフには大谷翔平投手（３０＝ドジャース）の獲得を目指したが、本人サイドが東海岸の球団