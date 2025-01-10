¼«Î©»Ù±ç¶È¼Ô¤Î°ãË¡À­¤òÇ§¤á¤¿²£ÉÍÃÏºÛ·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢¿´¶­¤ò¸ì¤ë¸¶¹ð¤ÎÃËÀ­¡á10Æü¸á¸å¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ò¤­¤³¤â¤ê¤Î¼«Î©»Ù±ç¤ò¤¦¤¿¤¦¶È¼Ô¤Ë¼«Âð¤«¤éÏ¢¤ì½Ð¤µ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î»ÜÀß¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ØÅì¤ä²­Æì¸©¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿20¡Á40Âå¤ÎÃËÀ­7¿Í¤¬·×Ìó3ÀéËü±ß¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤òµá¤á¤¿½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤Ç¡¢¸¶¹ðÂ¦ÂåÍý¿Í¤Ï10Æü¡¢¤¦¤Á2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²£ÉÍÃÏºÛ¤¬¶È¼Ô¤Î°ãË¡À­¤òÇ§¤á¡¢¼Õºá¤ä°Ö¼ÕÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À·èÄê¤ò½Ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î19