¢£¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ëº£Ç¯10·î17Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶î¤±½Ð¤·¤Îº¢¤«¤é¡Ö¸Þ¿Í²ñ¡×¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤­¤¿¾¾ºê¤·¤²¤ë¡¢ÅÄÃæ·ò¡¢¤½¤·¤Æ50Ç¯Íè¤ÎÌÁÍ§¡¦ÉðÅÄÅ´Ìð¡¢NHK¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤ê¶¦±é¤·¤¿ÃÝ²¼·Ê»Ò¤¬½Ð±é¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ÄÇÐÍ¥¿Ø¤Ë¤è¤ëÄÉÅé´ë²èÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ